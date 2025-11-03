Новое двухнедельное меню апробируют в школах Минска после осенних каникул

Он отметил, что школа — это храм знаний, а не ресторан. В Минобразования исходят из того, что школьное питание должно быть качественным и полезным. «Мы понимаем: здоровье наших детей находится в наших руках, в том числе в соответствии с качеством того питания, которое мы предоставляем», — сказал Андрей Иванец.
Более 35 тыс. иностранных студентов получают высшее образование в Беларуси.
Министр напомнил, что важнейшей задачей, поставленной Президентом, является сокращение отходов в школьных столовых, и обратил внимание на то, что здоровое и вкусное питание должно быть востребовано у школьников. «Меню для детей должно быть ясным, понятным, приемлемым. Максимально, насколько это возможно в рамках санитарных норм, подходить к обычному домашнему питанию. Мы апробируем в самое ближайшее время после осенних каникул новое двухнедельное меню в школах города Минска», — добавил Андрей Иванец. После апробации в Министерстве образования посмотрят на его востребованность исходя из запросов учеников.
Кроме того, министр упомянул и о запрете пользования телефонами в школах. «То небольшое волнение, которое было с точки зрения принятия либо непринятия этой новации, прошло. Дети спокойно сдают телефоны. Было опасение, что все перейдут на кнопочные и будут держать смартфоны в рюкзаках. Однако мониторинг, который мы проводим, показывает, что дети приходят в школу с телефонами, как и раньше, и сдают их. Видим, что ребята стали активнее на переменах. Это хорошо и здорово. В некоторых школах в младших классах устраивают музыкальные перемены для того, чтобы дети были активнее. В старших классах мы планируем ввести буккроссинг для того, чтобы ребята могли принести интересные книги из дома, обменяться ими и начать больше читать», — поделился планами Андрей Иванец.
Министр рассказал, что при общении с ребятами многие из них отметили, что не замечают отсутствия мобильных телефонов во время нахождения в школе.