Новое двухнедельное меню апробируют в школах Минска после осенних каникул

Кроме того, министр упомянул и о запрете пользования телефонами в школах. «То небольшое волнение, которое было с точки зрения принятия либо непринятия этой новации, прошло. Дети спокойно сдают телефоны. Было опасение, что все перейдут на кнопочные и будут держать смартфоны в рюкзаках. Однако мониторинг, который мы проводим, показывает, что дети приходят в школу с телефонами, как и раньше, и сдают их. Видим, что ребята стали активнее на переменах. Это хорошо и здорово. В некоторых школах в младших классах устраивают музыкальные перемены для того, чтобы дети были активнее. В старших классах мы планируем ввести буккроссинг для того, чтобы ребята могли принести интересные книги из дома, обменяться ими и начать больше читать», — поделился планами Андрей Иванец.