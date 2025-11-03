Ричмонд
Румыния купила у Нидерландов 18 самолётов F-16 за 1 евро

Истребители предназначены исключительно для подготовки в Центре подготовки пилотов в городе Фетешти.

Источник: Аргументы и факты

В Бухаресте подписан межправительственный контракт о передаче Румынии 18 истребителей F-16, находящихся в Центре подготовки пилотов в городе Фетешти. Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

Самолёты перейдут в собственность румынского государства по символической цене в 1 евро. Однако к сумме добавляется НДС в размере 21 млн евро, рассчитанный исходя из общей заявленной стоимости самолётов и пакета логистической поддержки в 100 млн евро.

По условиям соглашения, техника предназначена исключительно для обучения пилотов в центре, а Бухарест обязан выделять определённое количество мест для курсантов из стран НАТО и партнёрских государств, включая Украину.

«Центр подготовки пилотов на F-16 превратил Румынию в европейский хаб для всех государств, которые имеют или планируют эксплуатировать такие истребители», — сказал на церемонии подписания министр обороны Румынии Йонуц Моштяну, подчеркнув, что страна продолжит поддерживать Украину, предоставляя её лётчикам доступ к обучению.

Минобороны Румынии отметило, что подписание контракта подтверждает намерение сохранить и развивать центр в ближайшие годы, учитывая острый дефицит возможностей для подготовки пилотов на международном уровне.

Центр, начавший работу 13 ноября 2023 года, создан в рамках партнёрства между Румынией, Нидерландами и компанией Lockheed Martin. Румыния предоставляет авиабазу в Фетешти и инфраструктуру, Королевские ВВС Нидерландов — самолёты F-16, а Lockheed Martin — инструкторов и техническое обслуживание.

Ранее румынский премьер Илие Боложан сообщил, что Бухарест не намерен втягиваться в какие-либо конфликты.

