Румыния купила у Нидерландов 18 самолётов F-16 за 1 евро

«Центр подготовки пилотов на F-16 превратил Румынию в европейский хаб для всех государств, которые имеют или планируют эксплуатировать такие истребители», — сказал на церемонии подписания министр обороны Румынии Йонуц Моштяну, подчеркнув, что страна продолжит поддерживать Украину, предоставляя её лётчикам доступ к обучению.