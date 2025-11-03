Отец певца Кунгурова обвинил вдову артиста в издевательствах над сыном

Виктор Кунгуров, отец покойного российского певца Евгения Кунгурова, обвинил вдову артиста Ирину Меледину в издевательствах над сыном. Об этом он заявил в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
«Когда истерила, она Женю прямо изводила натурально, начинала на него кричать. Зная о том, что он детей обожает, она такие вещи ему говорила», — рассказал Кунгуров.
По его словам, бывшая супруга угрожала певцу, что он больше не увидит детей, если не продолжит работать, несмотря на то, что Кунгуров чувствовал себя плохо. Отец артиста считает, что Меледина могла оказывать на его сына психологическое давление. Он также отметил ухудшение здоровья певца после посещения психолога-гипнолога, найденного супругой.
Ранее KP.RU сообщал, что тело оперного певца Евгения Кунгурова было обнаружено в центре Москвы на Зоологической улице 8 апреля 2024 года.