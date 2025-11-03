Отец певца Кунгурова обвинил вдову артиста в издевательствах над сыном

По его словам, бывшая супруга угрожала певцу, что он больше не увидит детей, если не продолжит работать, несмотря на то, что Кунгуров чувствовал себя плохо. Отец артиста считает, что Меледина могла оказывать на его сына психологическое давление. Он также отметил ухудшение здоровья певца после посещения психолога-гипнолога, найденного супругой.