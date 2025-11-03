Делегация Беларуси приняла участие в представлении периодического обзора по правам человека в Женеве

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Универсальный периодический обзор по правам человека представлен в Женеве. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В рамках прохождения Беларусью четвертого цикла универсального периодического обзора страна на мероприятии в Женеве представлена делегацией, в состав которой вошли уполномоченный по делам религий и национальностей, представители Генеральной прокуратуры, Национального статистического комитета, МИД, министерств информации, юстиции, труда и социальной защиты.
Начальник главного управления статистики уровня жизни населения и обследований домашних хозяйств Белстата Инна Коношонок отметила, что белорусская статистика является мощным и объективным инструментом мониторинга реальных изменений в жизни людей. «Качественные, своевременные и достоверные данные обо всех сторонах жизни общества и экономики необходимы для планирования и анализа реализации государственной политики и программ, принятия взвешенных решений на всех уровнях — от правительства до отдельного человека. Беларусь демонстрирует успех в достижении ЦУР, что означает и прогресс в реализации прав человека. Так, в Беларуси уровень грамотности населения в возрасте 15 лет и старше составляет 100%. Наша страна вошла в число стран мира, которые достигли целевого показателя по участию женщин в процессе принятия решений. Если в парламенте первого созыва доля женщин составляла всего 14% депутатского корпуса, то сейчас — почти 33%», — поделилась данными она.
Кроме того, Инна Коношонок подчеркнула, что в рамках выполнения Повестки 2030 года Беларусь достигла гендерного паритета по представленности женщин на руководящих должностях: доля женщин-руководителей составляет 49,6%. «Сегодня большинство белорусских семей (88,5%) относят себя к классу со средним и выше среднего достатком. Оценивая свою жизнь в целом, более 93% домашних хозяйств республики, отмечают, что довольны своей жизнью», — добавила она.
В белорусском обществе также растет культура уважительного отношения к женщине. Инна Коношонок отметила, что данные проведенного органами государственной статистики в 2024 году выборочного обследования по теме домашнего насилия работают эффективно, и сегодня насилие в семье характеризуется низким риском для женщин. «Так, доля женщин в возрасте 18−69 лет, подвергшихся физическому или сексуальному насилию со стороны партнера, в последние 12 месяцев составила 1% (физическое насилие — 0,9%, сексуальное насилие — 0,2%, физическое и/или сексуальное насилие — 1%). Кроме того, Беларусь первая страна в регионе ВЕКЦА (Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. — Прим. БЕЛТА), которая в рамках обследования изучила уровень насилия посредством технологий», — подытожила начальник главного управления статистики уровня жизни населения и обследований домашних хозяйств Белстата. -0-