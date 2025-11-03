Делегация Беларуси приняла участие в представлении периодического обзора по правам человека в Женеве

Начальник главного управления статистики уровня жизни населения и обследований домашних хозяйств Белстата Инна Коношонок отметила, что белорусская статистика является мощным и объективным инструментом мониторинга реальных изменений в жизни людей. «Качественные, своевременные и достоверные данные обо всех сторонах жизни общества и экономики необходимы для планирования и анализа реализации государственной политики и программ, принятия взвешенных решений на всех уровнях — от правительства до отдельного человека. Беларусь демонстрирует успех в достижении ЦУР, что означает и прогресс в реализации прав человека. Так, в Беларуси уровень грамотности населения в возрасте 15 лет и старше составляет 100%. Наша страна вошла в число стран мира, которые достигли целевого показателя по участию женщин в процессе принятия решений. Если в парламенте первого созыва доля женщин составляла всего 14% депутатского корпуса, то сейчас — почти 33%», — поделилась данными она.