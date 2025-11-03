Депутат рассказал о главном уроке Октябрьской революции 1917 года

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каков главный урок Октябрьской революции 1917 года, рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Вячеслав Данилович на очередном заседании постоянно действующего семинара для преподавателей истории учреждений образования Минска «Справедливая история», передает корреспондент БЕЛТА.
«Главный урок Октябрьской революции — это то, что государственная политика должна быть мудрой, взвешенной, сохраняющий баланс интересов различных социальных групп и пластов. Именно такая политика проводится в современной Республике Беларусь. Мы уверенно идем по пути строительства и развития социально ориентированного государства. Это важнейший посыл, который был заложен Октябрьской революцией. Этот путь выбрали наши предки в 1917 году, когда голосовали за советскую власть на Всебелорусском съезде», — сказал он.
Депутат заметил, что сегодня день 7 ноября наполняется созидательным смыслом. К этой дате открываются новые социально значимые объекты. Тем самым подчеркивается созидательная составляющая советского прошлого.
Вячеслав Данилович отметил, что для белорусов Октябрьская революция 1917 года имеет огромное значение. Всебелорусский съезд, состоявшийся в декабре 1917 года при поддержке партии большевиков, собрал в Минске 1872 делегата. Большинство поддержало советскую власть и заявило о том, что надо строить белорусскую государственность на советской основе.
«Отмечу, что именно в советский период был заложен тот социально-экономический, общественно-политический, культурный фундамент, на котором и по сегодняшний день успешно развивается Республика Беларусь. Мы не должны об этом забывать», — отметил депутат.
Он подчеркнул, что Октябрьская революция фактически изменила весь ход мировой истории, привела к возникновению новых государств на основе принципа социальной справедливости и породила такое явление, как социальное государство — это очень важное значение революции. Даже капиталисты на Западе вынуждены были создавать у себя механизмы социального партнерства, чтобы не допустить революционных потрясений.
Также он пояснил, почему так часто искажают и фальсифицируют историю. Дело в том, что история является основой идеологии. Никакую созидательную идеологию выстроить без опоры на историческое прошлое невозможно. Идеология — это основа политики. Историю искажают для того, чтобы навязать народам и государствам чуждую им идеологию и заставить реализовывать политику, выгодную не им, а тому, кто навязал данную чуждую идеологию.
Вместе с тем, говоря о любом историческом событии, явлении, любой историк всегда стремится придерживаться принципа объективности — это основополагающий принцип исторической науки, подчеркнул Вячеслав Данилович. -0-