Пермяки отправили пять тонн гуманитарного груза для жителей ЛНР и ДНР

Пермяки собрали более пяти тонн гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Гуманитарный груз отправлен благотворительным фондом «Единый центр поддержки». Об этом сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края.

Груз доставят жителям ДНР и ЛНР.

«Благодаря ежедневному труду волонтеров, неравнодушных пермяков и организаций собраны и отправлены посылки. В них — тактическое снаряжение и одежда, генераторы и автономные печи, медикаменты и матрасы, продукты питания, теплые вещи и личные посылки», — сообщает telegram-канал ведомства.

«Благодаря ежедневному труду волонтеров, неравнодушных пермяков и организаций собраны и отправлены посылки. В них — тактическое снаряжение и одежда, генераторы и автономные печи, медикаменты и матрасы, продукты питания, теплые вещи и личные посылки», — сообщает telegram-канал ведомства.

Представители фонда «Единый центр поддержки» предложили жителям Прикамья присоединиться к предновогодней акции помощи военнослужащим. Принять участие можно, доставив необходимые вещи в офис организации на улице Монастырской, 57.