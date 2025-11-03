Россиянка бросила парня из-за измены в компьютерной игре

Молодой человек заводил пиксельные романы.
Жительница России разорвала отношения из-за виртуальной неверности партнера в популярной компьютерной игре. Об этом сообщает портал «СтарХит».
«Россиянка приняла решение расстаться со своим молодым человеком после того, как обнаружила его увлечение виртуальными романами в симуляторе жизни Sims. Молодой человек по имени Максим создал в игровом пространстве персонажа, повторяющего его внешность, и завел себе пиксельную любовницу», — пишет «СтарХит».
Когда Катя застала своего партнера Максима за этим занятием, она восприняла происходящее как измену. Инцидент завершился разрывом отношений — девушка собрала личные вещи и покинула совместное жилище после трех лет отношений.
