Пара из Подмосковья рассталась из-за «измен» в игре The Sims 4

7 ноября 2024 года в Сергиевом Посаде 15-летний школьник в Сергиевом Посаде убил свою мать топором, пока та спала. Причиной убийства стали запреты на длительные игры за компьютером, изъятие телефона и постоянные упреки за пропуски занятий в школе. Позднее выяснилось, что убивший родительницу подросток был фанатом компьютерной игры Minecraft и проводил в ней все свободное время, иногда до 12 часов в день.