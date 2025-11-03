Пара из Подмосковья рассталась из-за «измен» в игре The Sims 4

Пара из Красногорска, Максим и Екатерина, рассталась спустя три года отношений, из-за компьютерной игры The Sims 4. Мужчина создал в ней своей виртуальный аватар, полностью похожий на себя, и стал приставать к виртуальным девушкам. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщил Shot.
Позднее женщина заявила возлюбленному, что он играет, чтобы заниматься сексом с другими девушками, после чего рассталась с ним и съехала с квартиры, передает Telegram-канал.
7 ноября 2024 года в Сергиевом Посаде 15-летний школьник в Сергиевом Посаде убил свою мать топором, пока та спала. Причиной убийства стали запреты на длительные игры за компьютером, изъятие телефона и постоянные упреки за пропуски занятий в школе. Позднее выяснилось, что убивший родительницу подросток был фанатом компьютерной игры Minecraft и проводил в ней все свободное время, иногда до 12 часов в день.
14 октября музыкальный критик и продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что основными причинами разрывов между звездными супругами служит отсутствие баланса в отношениях пары — по словам продюсера, кто-то всегда пытается «перетащить одеяло на себя».