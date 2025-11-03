Сбежавшего из-под ареста военного подозревают в новом убийстве под Белгородом

До этого стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении военнослужащего, обвиняемого в убийстве и изнасиловании. После задержания подозреваемый сумел бежать из-под охраны, что побудило губернатора области Вячеслава Гладкова распорядиться об усилении патрулирования и задействовании всех доступных ресурсов для его поимки.
«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в связи с убийством 3 ноября 2025 года жителя Новой Таволжанки… На причастность к совершённому преступлению также проверяется рядовой Алексей Кострикин, который в октябре 2025 года, находясь в посёлке Новая Таволжанка Белгородской области, совершил убийство владельца дома, затем изнасиловал его супругу», — сказано в заявлении, размещённом на сайте управления Следкома по Белгородской области.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные мероприятия, нацеленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего преступления.
Недавно сообщалось, что Александр Зотов, ранее осуждённый на 19 лет строгого режима за жестокое убийство семьи бизнесмена Дмитрия Зейналова, вновь оказался в наручниках. Сотрудники уголовного розыска обнаружили его в ставропольском селе Донская Балка и доставили в Санкт-Петербург для проведения следственных действий.
