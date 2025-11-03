Сбежавшего из-под ареста военного подозревают в новом убийстве под Белгородом

«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в связи с убийством 3 ноября 2025 года жителя Новой Таволжанки… На причастность к совершённому преступлению также проверяется рядовой Алексей Кострикин, который в октябре 2025 года, находясь в посёлке Новая Таволжанка Белгородской области, совершил убийство владельца дома, затем изнасиловал его супругу», — сказано в заявлении, размещённом на сайте управления Следкома по Белгородской области.