Напоили таблетками и отправили выступать: что известно о жизни и скандалах сына Плющенко «Гном Гномыча»

В начале 2021 года спортсмен стал победителем турнира «Февральские узоры» в категории первого юношеского разряда. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в программе «Секрет на миллион» отметила хорошую технику младшего Плющенко, однако указала на преждевременность разговоров об исключительном таланте. Осенью того же года он получил перелом лучевой кости, что не стало препятствием для продолжения тренировок. Весной 2022 года юный фигурист выступил в проекте отца «Союз чемпионов», после чего гастролировал с другими участниками по городам России, представляя зрелищное шоу. В программе он исполнил номер под песню Ярослава Дронова (SHAMAN) «Встанем».