Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Государственный музей А. С. Пушкина открыл новое пространство

Государственный музей А. С. Пушкина представил новое выставочное пространство на Арбате. В коллекции — самые ценные экспонаты из музейного собрания: живописные полотна, эскизы костюмов и декораций, а также уникальные скульптуры.

36

Государственный музей А. С. Пушкина представил новое выставочное пространство на Арбате. В коллекции — самые ценные экспонаты из музейного собрания: живописные полотна, эскизы костюмов и декораций, а также уникальные скульптуры.