В России появятся новые штрафы в сфере ЖКХ

В России введут новые штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Новый закон, устанавливающий штрафы до 40 тысяч рублей за нарушения при подготовке к отопительному периоду, вступит в силу в России с 6 ноября, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Шестого ноября в России вступит в силу закон, вводящий штрафы за нарушения при подготовке к отопительному периоду. В соответствии с документом для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации, штрафы составят до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, в том числе для руководителей муниципалитетов и владельцев теплосетей, штрафы за несвоевременное устранение неполадок при подготовке к зиме составят от 5 до 10 тысяч рублей», — сказал Колунов.

Парламентарий отметил, что привлечь виновных к административной ответственности можно будет за неустранение ранее выявленных нарушений.

«Традиционно в отопительный сезон поступает огромное количество жалоб жителей на отсутствие тепла и его несвоевременную подачу. Данный закон призван повысить ответственность тех, кто отвечает за этот блок работы», — заключил он.