Мazda потеряла право на выкуп своих производственных активов в России

23 мая в пресс-службе Mazda сообщили, что отделение японского производителя в России вновь запустило поставки некоторых моделей в страну через своих партнеров. При покупке автомобиля будет действовать гарантия сроком в три года или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Автомобили японской компании преимущественно поставляются из Китая.