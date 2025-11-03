Мazda потеряла право на выкуп своих производственных активов в России

Японская автокомпания Mazda в октябре потеряла право на выкуп своих производственных активов в России, поскольку она не направляла каких-либо запросов на реализацию опциона в ГК «Соллерс». Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе российской компании.
— Группа «Соллерс» не получала от Mazda каких-либо предложений или запросов по поводу реализации опциона, и в текущих условиях мы не видим в этом необходимости, — говорится в сообщении.
В компании отметили, что завод «Соллерс», расположенный во Владивостоке, успешно перезапустили еще в 2023 году. Сейчас на нем налажено производство междугородних и туристических автобусов под брендом Sollers. Срок действия опциона истек в октябре 2025 года, передает ТАСС.
23 мая в пресс-службе Mazda сообщили, что отделение японского производителя в России вновь запустило поставки некоторых моделей в страну через своих партнеров. При покупке автомобиля будет действовать гарантия сроком в три года или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Автомобили японской компании преимущественно поставляются из Китая.