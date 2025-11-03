В районе ЯНАО установлены сроки запрета выхода на лед

В Ноябрьске запрет начал действовать с 22 октября, а в Салехарде — с 15 октября. Несмотря на это, детей продолжают замечать на льду за опасными играми. Какая толщина льда считается безопасной, и что делать человеку, если все-таки он провалился в воду — читайте в специальном материале URA.RU.