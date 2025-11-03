Ричмонд
+14°
пасмурно
В районе ЯНАО установлены сроки запрета выхода на лед

В Надымском районе ЯНАО с 20 октября установлен запрет выхода и выезда на лед рек и водоемов. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, люди могут безопасно перемещаться по льду не раньше 30 ноября, а на транспорте — с 10 декабря.

В Надымском районе людям запрещено выходить на лед до 30 ноября.

В Надымском районе ЯНАО с 20 октября установлен запрет выхода и выезда на лед рек и водоемов. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, люди могут безопасно перемещаться по льду не раньше 30 ноября, а на транспорте — с 10 декабря.

«В Надымском районе продолжает действовать запрет на выход и выезд на лед водоемов, введенный 20 октября. Согласно установленным ограничениям, выезд самоходных транспортных средств на лед запрещен до 10 декабря, а выход людей — до 30 ноября», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В праздничные дни сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия. Они вышли к акваториям водоемов и напомнили рыбакам и местным жителям об опасности нахождения на льду в этот период.

В Ноябрьске запрет начал действовать с 22 октября, а в Салехарде — с 15 октября. Несмотря на это, детей продолжают замечать на льду за опасными играми. Какая толщина льда считается безопасной, и что делать человеку, если все-таки он провалился в воду — читайте в специальном материале URA.RU.