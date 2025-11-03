В Ростовской области вечером 3 ноября объявлена беспилотная опасность

Поздно вечером понедельника, 3 ноября, в Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Соответствующее уведомление поступило в СМС на телефоны жителей и гостей Донского региона от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В сообщении содержится срочная рекомендация для всех находящихся на улице.
— Людям необходимо немедленно покинуть открытые пространства и укрыться в помещениях, — инструктируют специалисты РСЧС, а также призывают держаться подальше от окон.
Ранее аналогичное предупреждение прозвучало от главы администрации Таганрога Светланы Камбуловой. В своем Telegram-канале она сообщила о воздушной опасности в городе. Жителям было рекомендовано сохранять спокойствие, укрыться в зданиях и не приближаться к окнам.
Напомним, что эта тревога поступила после событий предыдущей ночи. Тогда, в ночь на 3 ноября, системы ПВО уничтожили около трех десятков беспилотных летательных аппаратов в небе над пятью районами Ростовской области.
