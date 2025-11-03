Ричмонд
Хинштейн осудил несогласованный концерт рэпера Апачева для бойцов в Курске

Александр Хинштейн раскритиковал Акима Апачева, устроившего концерт для военных в Курске после инцидента с нецензурными граффити в Судже.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал концерт рэпера Акима Апачева, который прошел в Курске без заранее согласованных договоренностей.

«Курск, как и Донбасс, не прачечная. Это не место, куда можно приехать, чтобы отмыть черные пятна на своей биографии», — написал политик в личном Telegram-канале.

Хинштейн напомнил, что среди жителей региона Апачев имеет плохую репутацию из-за инцидента с граффити в Судже. При этом губернатор отметил, что рэпер, приехал в Курск и назвал его второй родиной, не согласовав концерт с командованием бойцов бригады «БАРС-Курск».

Ранее KP.RU сообщал, что Аким Апачев нарушил запрет оперативного штаба Курской области, приехав на территорию приграничья и разрисовав нецензурными граффити дома в Судже. Хинштейн также назвал произошедшее наглой провокацией и неуважительным отношением к жителям города в условиях трагедии.

