Хинштейн осудил несогласованный концерт рэпера Апачева для бойцов в Курске

Хинштейн напомнил, что среди жителей региона Апачев имеет плохую репутацию из-за инцидента с граффити в Судже. При этом губернатор отметил, что рэпер, приехал в Курск и назвал его второй родиной, не согласовав концерт с командованием бойцов бригады «БАРС-Курск».