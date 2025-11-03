Рэпер Апачев ответил Хинштейну по поводу концерта в «БАРС-Курск»

Хинштейн сообщил, что ранее получивший штраф за граффити с бранной лексикой в Судже Апачев провел концерт для бригады «БАРС-Курск» без согласования с командованием, добавив, что Курск и Донбасс не «прачечная» чтобы отмывать «черные пятна биографии». Он добавил, что виновные в проведенном концерте будут наказаны.