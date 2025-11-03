Рэпер Апачев ответил Хинштейну по поводу концерта в «БАРС-Курск»

ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Рэпер и блогер Аким Апачев (Аким Гасанов) заявил РИА Новости, что его выступление перед бригадой «БАРС-Курск», вызвавшее критику губернатора Курской области Александра Хинштейна, проводилось по приглашению, а о согласованиях ему ничего неизвестно.
Хинштейн сообщил, что ранее получивший штраф за граффити с бранной лексикой в Судже Апачев провел концерт для бригады «БАРС-Курск» без согласования с командованием, добавив, что Курск и Донбасс не «прачечная» чтобы отмывать «черные пятна биографии». Он добавил, что виновные в проведенном концерте будут наказаны.
«Регулярно даю концерты в зоне проведения СВО. В Курске дал несколько концертов, в том числе и для подразделения “БАРС-Курск”. О “согласованности” этого конкретного выступления мне ничего неизвестно. Меня позвали выступить, я приехал и выступил», — сказал Апачев РИА Новости.
По словам музыканта, с начала СВО он дал более 100 бесплатных концертов для бойцов, за что имеет ряд благодарностей от подразделений, а также награжден медалью участника СВО от МО РФ.