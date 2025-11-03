В России предложили сократить летние каникулы до двух месяцев

По её словам, дети фактически перестают учиться ещё в апреле: сначала их отвлекают майские праздники, затем — экзамены, а новые темы в это время уже не изучаются. И лишь после этого начинаются сами летние каникулы. При этом перед родителями встаёт вопрос, чем занять ребёнка на всё это время. По словам Ярославской, чаще всего дети в эти три месяца просто сидят дома.