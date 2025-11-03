3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорчанка нашла на антресоли старый дробовик и сдала в милицию. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
Жительница Солигорска добровольно сдала двуствольное ружье, произведенное в середине прошлого века. Охотничье оружие на антресоли она нашла во время уборки в квартире. Оружие принадлежало ее покойному супругу, который увлекался охотой, и о том, что в квартире спрятано оружие, горожанка не знала.
Правоохранители подчеркнули, что выбросить, утопить или вовсе продать — было бы крайне плохими вариантами. От таких действий могут пострадать посторонние, в том числе дети. А продажа оружия и боеприпасов в нарушение законодательства повлечет уголовную ответственность.
«Каждый, добровольно сдавший незаконно хранящееся огнестрельное или газовое оружие, освобождается от ответственности не только во время специального комплексного мероприятия “Арсенал”, — отметили в УВД Миноблисполкома. -0-