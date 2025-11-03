Солигорчанка нашла на антресоли старый дробовик и сдала в милицию

Жительница Солигорска добровольно сдала двуствольное ружье, произведенное в середине прошлого века. Охотничье оружие на антресоли она нашла во время уборки в квартире. Оружие принадлежало ее покойному супругу, который увлекался охотой, и о том, что в квартире спрятано оружие, горожанка не знала.

