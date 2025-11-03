Mazda утратила возможность обратного выкупа своих активов в РФ

Японский автопроизводитель Mazda не реализовал опцион обратного выкупа своей доли в предприятии «Соллерса» во Владивостоке, и в октябре потерял такую возможность, пишет РИА Новости.
«Группа “Соллерс” не получала от Mazda каких-либо предложений или запросов по поводу реализации опциона», — сообщили агентству в пресс-службе российского концерна.
В пресс-службе отметили, что срок действия опциона истек в октябре 2025 года.
Ранее глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи заявил, что часть компаний, покинувших российский рынок в 2022 году, утратили право на обратный выкуп активов, которые они продали.