Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Эстонии вандалы осквернили мемориал легионерам СС

В эстонском военно-историческом парке Синимяэ (Голубые холмы) неизвестные повалили и изрисовали краской мемориальные плиты, посвящённые легионерам 20-й дивизии СС. Об этом сообщает ERR.

Источник: Life.ru

«Вчера, после 14:00, в полицию поступило сообщение о том, что мемориальные камни в Синимяэ снова были повреждены. Первая бригада, прибывшая на место, обнаружила, что мемориальные камни были сбиты с постаментов и испачканы красной краской. Это всё, что я могу сказать на данный момент, уголовное дело возбуждено», — прокомментировал произошедшее начальник патрульного отдела полицейского участка Нарвы Сильвер Пэлсинг.

Повреждённые плиты уже демонтированы и отправлены на реставрацию. Заместитель мэра города Райм Сарв сообщил, что работы по восстановлению планируется завершить в ближайшие недели. По его словам, проект получит поддержку Совета по охране культурного наследия, а затраты составят несколько тысяч евро.

А ранее на реке Нарва недалеко от эстонской границы прошёл катер с флагом ЧВК «Вагнер». Судно сопровождал человек в военной форме, а также несколько людей, управляющих катером. Инцидент прокомментировали в МИД Эстонии. Дипломаты подтвердили произошедшее, а также заявили, что «всё, что россияне пытаются сделать на реке Нарва, происходит под пристальным вниманием».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.