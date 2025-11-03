В Эстонии вандалы осквернили мемориал легионерам СС

«Вчера, после 14:00, в полицию поступило сообщение о том, что мемориальные камни в Синимяэ снова были повреждены. Первая бригада, прибывшая на место, обнаружила, что мемориальные камни были сбиты с постаментов и испачканы красной краской. Это всё, что я могу сказать на данный момент, уголовное дело возбуждено», — прокомментировал произошедшее начальник патрульного отдела полицейского участка Нарвы Сильвер Пэлсинг.