После аномальной жары в Молдову идёт похолодание: Уже к концу недели ожидается всего +5 градусов

Синоптики рассказали о том, какую погоду ожидать в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

После аномального тепла, когда Молдова ещё в конце октября жила почти летними температурами, 4 ноября наступает заметный перелом: тёплый воздух отступает, и страна ощущает уверенное вторжение холодного атмосферного фронта.

Уже в середине недели дневные значения опускаются к +10…+11 °C, ночные — к +6…+7 °C, а затем охлаждение только усиливается. Облачность становится плотнее, солнца меньше, ветер усиливается и приносит с собой сырость, типичную для поздней осени.

К концу недели синоптики прогнозируют местами всего +5 °C, особенно по ночам, что контрастирует с недавними почти рекордными температурными аномалиями. Такой резкий спад объясняется сезонной сменой воздушных масс, сокращением светового дня и выхолаживанием почвы, которая больше не успевает аккумулировать тепло.

Погода в Молдове.

Жителей страны ждут прохладные вечера, ранние сумерки и необходимость переходить на полноценную осеннюю экипировку — от тёплых курток до шарфов.