После аномальной жары в Молдову идёт похолодание: Уже к концу недели ожидается всего +5 градусов

Уже в середине недели дневные значения опускаются к +10…+11 °C, ночные — к +6…+7 °C, а затем охлаждение только усиливается. Облачность становится плотнее, солнца меньше, ветер усиливается и приносит с собой сырость, типичную для поздней осени.