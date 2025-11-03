После аномальной жары в Молдову идёт похолодание: Уже к концу недели ожидается всего +5 градусов

После аномального тепла, когда Молдова ещё в конце октября жила почти летними температурами, 4 ноября наступает заметный перелом: тёплый воздух отступает, и страна ощущает уверенное вторжение холодного атмосферного фронта.
Уже в середине недели дневные значения опускаются к +10…+11 °C, ночные — к +6…+7 °C, а затем охлаждение только усиливается. Облачность становится плотнее, солнца меньше, ветер усиливается и приносит с собой сырость, типичную для поздней осени.
К концу недели синоптики прогнозируют местами всего +5 °C, особенно по ночам, что контрастирует с недавними почти рекордными температурными аномалиями. Такой резкий спад объясняется сезонной сменой воздушных масс, сокращением светового дня и выхолаживанием почвы, которая больше не успевает аккумулировать тепло.
Погода в Молдове.
Жителей страны ждут прохладные вечера, ранние сумерки и необходимость переходить на полноценную осеннюю экипировку — от тёплых курток до шарфов.