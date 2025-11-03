План «Ковёр» введён в аэропорту Волгограда

Ранее российские средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 15 украинских беспилотников в период с полудня до шести вечера по московскому времени. Инциденты произошли над Белгородской, Брянской и Курской областями. По данным ведомства, 12 аппаратов были сбиты над Белгородской областью, два — над Брянской, и один — над Курской.