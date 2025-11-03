Ричмонд
План «Ковёр» введён в аэропорту Волгограда

Временные ограничения на полёты введены в волгоградской воздушной гавани в 22:31 мск. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее российские средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 15 украинских беспилотников в период с полудня до шести вечера по московскому времени. Инциденты произошли над Белгородской, Брянской и Курской областями. По данным ведомства, 12 аппаратов были сбиты над Белгородской областью, два — над Брянской, и один — над Курской.

