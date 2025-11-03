Румыния и Нидерланды заключили сделку о передаче 18 самолетов F-16 за один евро

— Центр подготовки летчиков для полетов на истребителях F-16 превратил Румынию в европейский хаб для всех государств, которые имеют или будут иметь такие истребители. Румыния подтверждает свое обязательство поддерживать Украину, предоставляя возможность обучения в этом центре украинским пилотам, — подчеркнул министр обороны страны Йонуц Моштяну.