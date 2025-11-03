Ричмонд
Румыния и Нидерланды заключили сделку о передаче 18 самолетов F-16 за один евро

Румыния и Нидерланды подписали в Бухаресте межправительственный контракт о приобретении у Амстердама 18 самолетов F-16 по цене один евро. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Румынии.

К цене один евро прибавляется оплата налогов в размере 21 миллиона евро, рассчитанного из заявленной стоимости истребителей и пакета логистической поддержки в 100 миллионов евро.

Купленные Румынией самолеты расположены в Центре подготовки пилотов для полетов на истребителях F-16 в населенном пункте Фетешть и предназначены исключительно для подготовки пилотов в центре. Бухарест в свою очередь должен обеспечить определенное количество мест для обучения пилотов из стран Североатлантического альянса и партнеров.

— Центр подготовки летчиков для полетов на истребителях F-16 превратил Румынию в европейский хаб для всех государств, которые имеют или будут иметь такие истребители. Румыния подтверждает свое обязательство поддерживать Украину, предоставляя возможность обучения в этом центре украинским пилотам, — подчеркнул министр обороны страны Йонуц Моштяну.

Об этом он заявил во время церемонии подписания контракта, передает ТАСС.

30 сентября Министерство обороны Швеции опровергло заявление заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка о поставках истребителей Gripen. Пресс-секретарь ведомства Йохан Йельмстранд уточнил, что окончательное решение по этому вопросу еще не было принято.