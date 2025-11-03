«Он мне приплачивает»: Ирина Дубцова с иронией ответила на слухи об арендованном бойфренде

Российская певица Ирина Дубцова иронично ответила на слухи о якобы «арендованном бойфренде», который сопровождает артистку на мероприятиях за деньги. Речь идет об Иване Петренко — генеральном директоре компании, выпускающей декоративную косметику.
«Должна признаться. Это Ваня мне приплачивает. Я и живу с ним за деньги, бессовестная», — пошутила Дубцова в личном Telegram-канал.
Ранее пользователи Сети обвинили певицу в содержании нового возлюбленного — многие подписчики не поверили, что Дубцова и Петренко действительно находятся в отношениях. Некоторые из них допустили, что звезда могла взять мужчину «в аренду» и поинтересовались, сколько она заплатила ему за выходы в свет.
Ранее KP.RU сообщал, что со своим новым мужчиной Ирина Дубцова появилась на премии Fashion Summer Awards 2025.