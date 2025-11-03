Плющенко и Рудковская задержатся в Петербурге из-за госпитализации сына

Сын Евгения Плющенко был госпитализирован.
Продюсер Яна Рудковская сообщила, что ее семья задерживается в Санкт-Петербурге из-за состояния здоровья 12-летнего сына Александра Плющенко. Мальчику потребовалась медицинская помощь после участия в ледовом шоу «Спящая красавица», где он исполнял главную роль Принца. Об этом сообщает РБК.
«К сожалению, он солирует в папином шоу, у него главная роль, роль Принца, и эту роль никто не знал, и заменить было в принципе некем, это просто никто бы не откатал. Была опция, чтобы хореограф за него откатал, но он мужественно сказал, что будет кататься», — рассказала Рудковская. По ее словам, утром в день представления сыну стало немного лучше, однако лихорадка продолжалась.
Ранее стало известно, что Александр был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи после завершения ледового шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге 2 ноября. По словам отца спортсмена, у того было плохое самочувствие, а температура тела достигала 39 градусов. Несмотря на недомогание и большое количество принятых лекарств, юный фигурист в роли Принца вышел на лед.