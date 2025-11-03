Ричмонд
Путин поручил провести церемонию награждения в День народного единства

Награды получат представители общественных и религиозных организаций, деловой элиты, а также культурные деятели из-за рубежа.

Источник: Аргументы и факты

Церемония вручения премий и государственных наград пройдёт в День народного единства 4 ноября в Екатерининском зале Кремля. Об этом говорится в распоряжении президента России Владимира Путила.

Церемонию вручения проведут за вклад в укрепление единства российской нации.

Среди награждённых окажутся представители общественных и религиозных организаций, а также деловые элиты и иностранные культурные деятели.

Ранее сообщалось, что президент России примет участие в открытии выставки-форума «Православная Русь», которая состоится 4 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж».