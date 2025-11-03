«Счет шел на минуты». Экипаж ДПС ГАИ в Минском районе помог доставить травмированную женщину в больницу

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДПС Минского района оперативно сопроводила авто с раненой женщиной в больницу. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Вчера днем около 13.40 в оперативно-дежурную службу УВД Минского райисполкома поступил тревожный звонок. 61-летний мужчина сообщил, что он управляет автомобилем «Ситроен» и везет в больницу супругу с серьезной травмой руки. Поняв, что счет идет на минуты, он попросил помощи об оперативном сопровождении.
Сотрудники ДПС незамедлительно приступили к действиям. Связавшись с заявителем, они определили его маршрут и выдвинулись навстречу. Чтобы не терять время, инспекторы на подконтрольном участке временно ограничили движение другого транспорта, обеспечив «зеленый коридор». Уже через несколько минут автомобиль с пострадавшей в сопровождении патрульной машины следовал в Минскую областную клиническую больницу.
Сотрудники ДПС заранее предупредили дежурный персонал больницы о серьезной травме и скором прибытии, чтобы врачи были готовы незамедлительно приступить к оказанию помощи. После доставления пострадавшей в больницу сотрудники ДПС продолжили несение службы. -0-