«Счет шел на минуты». Экипаж ДПС ГАИ в Минском районе помог доставить травмированную женщину в больницу

Сотрудники ДПС незамедлительно приступили к действиям. Связавшись с заявителем, они определили его маршрут и выдвинулись навстречу. Чтобы не терять время, инспекторы на подконтрольном участке временно ограничили движение другого транспорта, обеспечив «зеленый коридор». Уже через несколько минут автомобиль с пострадавшей в сопровождении патрульной машины следовал в Минскую областную клиническую больницу.