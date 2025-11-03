Пострадавшие от отравления шаурмой в Кунгуре взыскали более миллиона рублей

Пострадавшие от шаурмы получат более миллиона рублей.
Отравившиеся шаурмой жители Кунгура (Пермский край) отсудили более миллиона у владельца местного кафе SHAURMA COSMOS Шухрата Имомова. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
«После восьми судебных заседаний, 22 октября 2025 года в открытом судебном заседании было завершено рассмотрение гражданского дела. Суд установил, что требования Роспотребнадзора заявлены обосновано. С индивидуального предпринимателя в пользу потребителей взыскан материальный ущерб и компенсация морального вреда, с учетом тяжести причиненного вреда и затраченных денежных средств на лечение», — сказано на сайте ведомства. Общая сумма взысканных средств составила 1 119 546,43 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что массовое отравление в кунгурском кафе произошло в начале года. Среди пострадавших 73 человека, включая 25 детей. 66 посетителей были госпитализированы. Проверка выявила многочисленные нарушения, включая использование мяса неизвестного происхождения. Сам Имомов заявлял, что причиной отравления стал соус. Первоначальный размер группового иска составлял 1,66 млн рублей.