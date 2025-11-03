«Причин может быть две». Министр образования Беларуси Иванец сказал, почему детям не нравится еда в школьных столовых

Министр образования Беларуси Андрей Иванец назвал в эфире «Первого информационного телеканала» две причины, по которым детям не нравится еда в школе.
Глава Минобразования сказал, что детское меню «должно быть ясным, понятным, приемлемым — максимально, насколько это возможно в рамках санитарных норм, подходить к обычному домашнему питанию». И назвал две причины, почему дети не хотят есть в школьных столовых:
«Причин может быть две: это либо не очень качественно приготовлено, и, соответственно, тогда нет востребованности у школьного питания, либо мы предлагаем блюда, которые не востребованы у наших школьников».
Иванец добавил:
«Самое здоровое, самое лучшее питание должно оказаться востребованным у наших детей, у наших школьников. И в этой связи, конечно, мы должны работать».
Также министр обещал апробацию нового двухнедельного меню в школах Минска после каникул и прокомментировал идею шведских столов.
Кроме того, Андрей Иванец напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу сокращения отходов школьных столовых и обеспечить востребованное здоровое и вкусное питание школьников. В частности, глава республики на недавнем совещании сказал, что половина еды из школьных столовых идет в отходы, заявил о воровстве в школьных столовых и объяснил белорусским чиновникам, почему он земной человек. А Комитет госконтроля сказал о жалобах самих учащихся на питание в школах Беларуси, а также об итогах проверок столовых учреждений образования, которые выявили еду с истекшими сроками годности, недовесы, вынос продуктов. Сам же министр образования отметил после совещания, что директор должен снимать пробу с еды в школьной столовой.
Тем временем МАРТ показал меню белорусской столовой с очень низкими ценами: салаты от 49 копеек, супы — от 47, каша за 22 копейки, а горячее до 3,23 рубля.