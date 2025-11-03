«Причин может быть две». Министр образования Беларуси Иванец сказал, почему детям не нравится еда в школьных столовых

Кроме того, Андрей Иванец напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу сокращения отходов школьных столовых и обеспечить востребованное здоровое и вкусное питание школьников. В частности, глава республики на недавнем совещании сказал, что половина еды из школьных столовых идет в отходы, заявил о воровстве в школьных столовых и объяснил белорусским чиновникам, почему он земной человек. А Комитет госконтроля сказал о жалобах самих учащихся на питание в школах Беларуси, а также об итогах проверок столовых учреждений образования, которые выявили еду с истекшими сроками годности, недовесы, вынос продуктов. Сам же министр образования отметил после совещания, что директор должен снимать пробу с еды в школьной столовой.