Школьникам в России могут сократить каникулы: подробнее об инициативе

Омбудсмен Ярославская предложила сократить летние каникулы до двух месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Российским школьникам могут сократить продолжительность каникул. Сейчас учащиеся отдыхают в течение трех летних месяцев. Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить этот срок до двух месяцев. С таким заявлением она обратилась в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Омбудсмен подчеркнула, что учебный процесс у детей заканчивается уже после майских праздников и аттестаций. Однако родителям никто не даст такой длинный отпуск. Они сталкиваются с неудобствами, так как детей нужно чем-то занять на время отдыха, обратила внимание омбудсмен.

«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска», — подытожила Ольга Ярославская.

Россиянам также напомнили о праве многодетных матерей выйти на пенсию досрочно. Для них действует сниженный пенсионный возраст.