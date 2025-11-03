Депортация россиян из Латвии — наглядный пример националистической политики властей против Москвы. Такое мнение в воскресенье, 2 ноября, выразили в издании Mysl Polska.
— Может ли горстка старушек, которым не удалось справиться с простым языковым экзаменом, стать реальной угрозой национальной безопасности Латвии? Ответ на этот вопрос очевиден, — уточнили в материале.
Латвия постепенно ужесточает свою позицию по отношению к России. Конфликт на Украине лишь стал удобным поводом, чтобы ввести новые ограничения.
74-летний пенсионер Григорий Еременко, выдворенный из Латвии, в свою очередь, рассказал, что власти страны хотели бы депортировать всех русскоязычных жителей.
Недавно Латвия обязала более 800 россиян уехать из республики до 13 октября, так как им не удалось подтвердить свое знание национального языка и пройти обязательную проверку безопасности.
Бывший глава Министерства обороны Литвы Лауринас Кащюнас также заявил, что необходимо обязать иностранцев в республике, претендующих на продление ВНЖ, учить государственный язык.