Amazon предоставит OpenAI доступ к чипам Nvidia в рамках сделки на $38 млрд

Amazon Web Services (AWS), подразделение корпорации Amazon, подписало соглашение с OpenAI на сумму $38 млрд, в рамках которого OpenAI получит доступ к чипам Nvidia.
По информации пресс-службы Amazon, партнерство начнется немедленно. Соглашение предполагает долгосрочное стратегическое сотрудничество между компаниями и рассчитано на семь лет, с возможностью увеличения его стоимости в будущем.
В рамках сделки OpenAI будет использовать вычислительные мощности AWS, включая сотни тысяч графических процессоров Nvidia, что позволит улучшить производительность и возможности чат-бота ChatGPT.
Ранее компания OpenAI сообщила об изменении политики использования своего чат-бота ChatGPT. Согласно новым правилам, теперь ChatGPT не имеет права предоставлять юридические и медицинские консультации.