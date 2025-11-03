Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Amazon предоставит OpenAI доступ к чипам Nvidia в рамках сделки на $38 млрд

Соглашение между компаниями рассчитано на семь лет с возможностью увеличения его стоимости.

Источник: Аргументы и факты

Amazon Web Services (AWS), подразделение корпорации Amazon, подписало соглашение с OpenAI на сумму $38 млрд, в рамках которого OpenAI получит доступ к чипам Nvidia.

По информации пресс-службы Amazon, партнерство начнется немедленно. Соглашение предполагает долгосрочное стратегическое сотрудничество между компаниями и рассчитано на семь лет, с возможностью увеличения его стоимости в будущем.

В рамках сделки OpenAI будет использовать вычислительные мощности AWS, включая сотни тысяч графических процессоров Nvidia, что позволит улучшить производительность и возможности чат-бота ChatGPT.

Ранее компания OpenAI сообщила об изменении политики использования своего чат-бота ChatGPT. Согласно новым правилам, теперь ChatGPT не имеет права предоставлять юридические и медицинские консультации.