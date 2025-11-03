Ричмонд
Министр образования Беларуси Иванец прокомментировал идею шведских столов в школьных столовых

Министр образования Беларуси Иванец высказался о шведских столах в столовых школ.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Беларуси Андрей Иванец оценил в эфире «Первого информационного телеканала» идею шведских столов в школьных столовых. Именно такая инициатива не так давно была озвучена в Государственной Думе России.

Иванец напомнил, что школа не является рестораном, а главное для Минобразования то, чтобы питание учеников было качественным и полезным. Само же предложение о шведском столе министр оценил так:

«Не думаю, что это самая революционная и правильная идея. Потому что мы понимаем: здоровье наших детей находится в наших руках, в том числе в соответствии с качеством того питания, которое мы предоставляем».

Также министр обещал апробацию нового двухнедельного меню в школах Минска после каникул и назвал две причины, по которым детям не нравится еда в школьных столовых.

Кроме того, Андрей Иванец напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу сокращения отходов школьных столовых и обеспечить востребованное здоровое и вкусное питание школьников. В частности, глава республики на недавнем совещании сказал, что половина еды из школьных столовых идет в отходы, заявил о воровстве в школьных столовых и объяснил белорусским чиновникам, почему он земной человек. А Комитет госконтроля сказал о жалобах самих учащихся на питание в школах Беларуси, а также об итогах проверок столовых учреждений образования, которые выявили еду с истекшими сроками годности, недовесы, вынос продуктов. Сам же министр образования отметил после совещания, что директор должен снимать пробу с еды в школьной столовой.

