Стал известен безобидный симптом, который может быть признаком рака

Издание поясняет, что хотя кашель чаще всего является безобидным симптомом, сопровождающим ОРВИ, аллергические реакции или COVID-19, его длительное сохранение может сигнализировать о серьезной патологии. Ноябрь, объявленный месяцем осведомленности о раке легких, призван обратить внимание на эту проблему. Медики во всем мире признают данный вид рака одним из наиболее опасных.