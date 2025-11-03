Стал известен безобидный симптом, который может быть признаком рака

Продолжительный кашель, не проходящий более трех недель, может свидетельствовать о развитии онкологического заболевания. Как сообщает британская газета Mirror со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании, данный симптом требует особого внимания, поскольку может указывать на рак легких — заболевание, ежегодно уносящее жизни около 33 тысяч британцев.
Издание поясняет, что хотя кашель чаще всего является безобидным симптомом, сопровождающим ОРВИ, аллергические реакции или COVID-19, его длительное сохранение может сигнализировать о серьезной патологии. Ноябрь, объявленный месяцем осведомленности о раке легких, призван обратить внимание на эту проблему. Медики во всем мире признают данный вид рака одним из наиболее опасных.
Ключевым фактором риска развития заболевания остается курение: согласно статистике, именно эта вредная привычка становится причиной 70% случаев рака легких.
Ранее сообщалось, что жителей России предупредили об опасных симптомах ОРВИ и гриппа.
