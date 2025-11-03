В Абу-Даби прошли Дни культуры России

Кроме того, для гостей вечера была организована выставка «Михаил Глинка. Музыкальные путешествия», подготовленная Российским национальным музеем музыки при участии Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. На выставке были представлены рукописи композитора, программы концертов, а также литографированные портреты музыкантов, входивших в ближайшее окружение Глинки.