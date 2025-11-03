В столице ОАЭ в Абу-Даби прошли Дни культуры России. Вечером в Национальном театре города состоялся концерт Российского национального оркестра, который исполнил произведения великих русских композиторов, таких как Сергей Прокофьев, Пётр Чайковский и Михаил Глинка. Сообщили РИА Новости.
Мероприятие стало частью реализации Меморандума о культурном сотрудничестве между Министерством культуры России и Министерством культуры и молодёжной политики ОАЭ на 2023−2028 годы.
Для этого события была подготовлена специальная концертная программа, включающая произведения русских композиторов XIX и XX веков, которые были исполнены Российским национальным оркестром.
Кроме того, для гостей вечера была организована выставка «Михаил Глинка. Музыкальные путешествия», подготовленная Российским национальным музеем музыки при участии Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. На выставке были представлены рукописи композитора, программы концертов, а также литографированные портреты музыкантов, входивших в ближайшее окружение Глинки.
