Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Абу-Даби прошли Дни культуры России

Мероприятие является частью Меморандума о культурном сотрудничестве между Россией и ОАЭ на 2023−2028 годы.

Источник: Аргументы и факты

В столице ОАЭ в Абу-Даби прошли Дни культуры России. Вечером в Национальном театре города состоялся концерт Российского национального оркестра, который исполнил произведения великих русских композиторов, таких как Сергей Прокофьев, Пётр Чайковский и Михаил Глинка. Сообщили РИА Новости.

Мероприятие стало частью реализации Меморандума о культурном сотрудничестве между Министерством культуры России и Министерством культуры и молодёжной политики ОАЭ на 2023−2028 годы.

Для этого события была подготовлена специальная концертная программа, включающая произведения русских композиторов XIX и XX веков, которые были исполнены Российским национальным оркестром.

Кроме того, для гостей вечера была организована выставка «Михаил Глинка. Музыкальные путешествия», подготовленная Российским национальным музеем музыки при участии Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. На выставке были представлены рукописи композитора, программы концертов, а также литографированные портреты музыкантов, входивших в ближайшее окружение Глинки.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил премией за вклад в укрепление народного единства в 2025 году.