В России введут новые штрафы по поводу отопительного сезона

В России с 6 ноября 2025 года вступит в силу закон, предусматривающий штрафы за несоблюдение требований при подготовке к отопительному сезону. Сумма штрафа составит от пяти до 40 тысяч рублей, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Шестого ноября вступит в силу закон, вводящий штрафы за нарушения при подготовке к отопительному периоду. В соответствии с документом для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации, штрафы составят до 40 тысяч рублей», — сообщил депутат РИА Новости. Размер штрафа для должностных лиц, включая глав муниципальных образований и собственников теплосетевых компаний, за нарушение сроков ликвидации неисправностей в ходе подготовительных мероприятий к отопительному сезону установлен в диапазоне от пяти до десяти тысяч рублей.
Привлечь виновных к административной ответственности можно будет за неустранение ранее выявленных неполадок. Колунов отметил, что каждый отопительный сезон поступает множество жалоб от жителей на отсутствие тепла или его несвоевременную подачу, поэтому цель закона — повысить ответственность тех, кто отвечает за эту сферу.
Закон является частью комплекса законодательных актов, введенных в действие с 1 ноября текущего года. Инициатива была внесена правительством РФ в Госдуму в августе, одобрена в первом чтении в сентябре, а затем принята во втором и третьем чтениях Государственной Думой. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, новый закон направлен на повышение ответственности ресурсоснабжающих организаций и должностных лиц за надлежащую подготовку к отопительному сезону.