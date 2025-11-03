В России введут новые штрафы по поводу отопительного сезона

«Шестого ноября вступит в силу закон, вводящий штрафы за нарушения при подготовке к отопительному периоду. В соответствии с документом для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации, штрафы составят до 40 тысяч рублей», — сообщил депутат РИА Новости. Размер штрафа для должностных лиц, включая глав муниципальных образований и собственников теплосетевых компаний, за нарушение сроков ликвидации неисправностей в ходе подготовительных мероприятий к отопительному сезону установлен в диапазоне от пяти до десяти тысяч рублей.