Курганцы пожаловались на «уличных артистов», которые собирают деньги в детсадах

В ответе жительнице микрорайона Утяк, который подписан директором департамента образования Курганской области Андреем Кочеровым разъясняется, что родители могут оплачивать услуги фотографов и спектакли артистов исключительно на добровольной основе. Кроме того, «если ребенок не посещает платный спектакль, то дошкольная образовательная организация обязана обеспечить условия присмотра и ухода за ним воспитателя», -отмечается в ответе.