В РФ начнут наказывать за нарушения требований при подготовке к отопительному сезону: о законе

В России шестого ноября вступит в силу новый закон. Согласно введенным правилам, за нарушения при подготовке к отопительному периоду будут наказывать штрафами. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов, пишет РИА Новости.
Парламентарий напомнил о регулярных жалобах, которые поступают от граждан в связи с началом отопительного сезона. По словам депутата, привлечь к ответственности виновных можно будет за неустранение ранее выявленных неполадок.
«В соответствии с документом для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации, штрафы составят до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, в том числе для руководителей муниципалитетов и владельцев теплосетей, штрафы за несвоевременное устранение неполадок при подготовке к зиме составят от пяти до десяти тысяч рублей», — добавил Сергей Колунов.
Гражданам также напомнили об оплате имущественных налогов. Этот процесс необходимо завершить до декабря 2025 года.