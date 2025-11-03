Ричмонд
В РФ начнут наказывать за нарушения требований при подготовке к отопительному сезону: о законе

В ГД напомнили о новых штрафах за нарушения в подготовке к отопительному сезону.

Источник: Комсомольская правда

В России шестого ноября вступит в силу новый закон. Согласно введенным правилам, за нарушения при подготовке к отопительному периоду будут наказывать штрафами. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов, пишет РИА Новости.

Парламентарий напомнил о регулярных жалобах, которые поступают от граждан в связи с началом отопительного сезона. По словам депутата, привлечь к ответственности виновных можно будет за неустранение ранее выявленных неполадок.

«В соответствии с документом для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации, штрафы составят до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, в том числе для руководителей муниципалитетов и владельцев теплосетей, штрафы за несвоевременное устранение неполадок при подготовке к зиме составят от пяти до десяти тысяч рублей», — добавил Сергей Колунов.

Гражданам также напомнили об оплате имущественных налогов. Этот процесс необходимо завершить до декабря 2025 года.