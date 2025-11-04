Какие этапы Большой Крымской тропы уже в строю

«Для меня, как организатора походов, оборудование маршрутов — огромный плюс, — рассказала “АиФ-Крым” руководитель севастопольского клуба путешественников “Крым для тебя” Мария Кравцова. — Есть возможность в комфортных условиях остановиться на отдых, перекусить. Безусловно, появление ограждений, ступенек и площадок повысило уровень безопасности. Людям, которые не привыкли к физическим нагрузкам, легче преодолевать путь. Наличие кострищ и прекрасных беседок — огромный плюс. В непогоду это еще и возможность укрыться от дождя. Для меня, как и для всех моих друзей, любителей пеших путешествий, очень важно, чтобы на маршруте не оставалось следов пребывания человека. Мы, как правило, мусор уносим с собой, но для тех, кто хочет от него избавиться, предусмотрены урны в местах отдыха и стоянок».