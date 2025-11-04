Какие этапы Большой Крымской тропы уже в строю

Большие возможности
Как озвучивал ранее министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, в последние годы спрос на пешеходный туризм вырос. Значит, нужно обеспечить любителям активного отдыха комфортные условия в прохождении маршрутов.
Вводят в строй самый длинный крымский маршрут поэтапно. Каждый фрагмент тропы оборудуется так, что даже человек с невысокими физическими возможностями может его преодолеть. Ступеньки и лесенки на подъемах, с ограждениями, скамейки и беседки со столами, навигационные знаки, информационные щиты, рассказывающие о ближайших достопримечательностях — все это делает небольшие однодневные походы очень удобными.
Всего Большая Крымская тропа, как запланировано, будет включать 52 этапа, и полностью будет готова к 2030 году. Особенность ее в том, что к началу любого можно будет подъехать — и пройти пешком столько километров, на сколько хватит сил и желания.
Сейчас доступно шесть этапов маршрута. Это «Тропа Грина», вдоль которой находится Янышарское городище, построенное в первые века нашей эры, стела Первопроходцам и романтикам неба, озеро Бараколь, гора Климентьева, авиационно-спортивный центр. Прекрасные виды открываются со смотровой площадки «Звездопад воспоминаний». Можно зайти в Парк антилоп, эко-парк «Козья балка», посмотреть на часовню святого Пантелеймона и руины знаменитой мечете Мюск-Джами в Старом Крыму. По легенде, при строительстве мечети хан выкупил благовония, которые привез на продажу купец — и велел замесить их в строительный раствор, отчего здание стало благоухать. Конечно, за один день все достопримечательности не осмотреть, но можно выбрать те, что больше по вкусу.
«Святыни Армянской церкви» «захватывают» по пути мемориальный дом-музей писателя Александра Грина, средневековый монастырь Сурб-Хач, руины монастыря Сурб-Степанос, Кизилташский монастырь.
По Восточному Крыму идет и маршрут «Загадочный Меганом». И путешественников ждет нелегкий выбор: что именно предпочесть? Ветряная электростанция, Меганомский маяк и одноименный мыс, арт-кластер «Таврида» — сердце самых креативных проектов. А еще — бухта Капсель, невероятный средневековый храм у горы Килиса-Кая, гора Ай-Георгий, и многое другое.
«Тропа Волошина» не просто насыщена достопримечательностями, они очень разные. Любители снимать природные красоты будут в восторге от видов со смотровых площадок горы Джан-Кутаран и хребта Биюк-Янышлар. Путешественники, интересующиеся древностями, смогут осмотреть руины монастыря Иоанна Крестителя и остатки генуэзского порта-поселения. По пути — место, где снимали известную советскую комедию «Человек с бульвара Капуцинов» и могила писателя и поэта Максимилиана Волошина.
Этап «Сказочная Демерджи» пролегает по Главной гряде Крымских гор.
Начинается он от памятника строителям дороги на Ангарском перевале, идет у поляны, названой в честь Малой академии наук, к северному склону горы Демерджи. Можно увидеть невероятной формы скалы, побывать у родников, которым приписывают целебные свойства. Из этих мест знаменитая легенда об источнике молодости, благодаря которому помолодел нашедший его старик, а его жадная жена выпила воды слишком много и превратилась в младенца.
Шестой этап — «На просторах Караби»: от турстоянки «Верхний Кок-Асан» до турстоянки «Испанец».
По силам и желанию
Большая Крымская тропа хорошо вписалась в участки, где уже ранее проходили турмаршруты. Установлены хорошие указатели, довольно полно информация дается на щитах. И ее очень много, рассчитана на любой запрос. Люди, которым интересно краеведение, получат все, что хотят — и даже больше. Очень хорошо, что туристы, физически не очень подготовленные, могут выбрать посильный и небольшой маршрут, километров пять-шесть — и преодолеть его без особого напряжения.
«Для меня, как организатора походов, оборудование маршрутов — огромный плюс, — рассказала “АиФ-Крым” руководитель севастопольского клуба путешественников “Крым для тебя” Мария Кравцова. — Есть возможность в комфортных условиях остановиться на отдых, перекусить. Безусловно, появление ограждений, ступенек и площадок повысило уровень безопасности. Людям, которые не привыкли к физическим нагрузкам, легче преодолевать путь. Наличие кострищ и прекрасных беседок — огромный плюс. В непогоду это еще и возможность укрыться от дождя. Для меня, как и для всех моих друзей, любителей пеших путешествий, очень важно, чтобы на маршруте не оставалось следов пребывания человека. Мы, как правило, мусор уносим с собой, но для тех, кто хочет от него избавиться, предусмотрены урны в местах отдыха и стоянок».
Хотя, отметила Мария Кравцова, можно сведения для проходящих дополнить разъяснениями, относящимися к культуре туризма. Более комфортные путешествия — это больше людей. И не все они знакомы с правилами и традициями, которые соблюдают настоящие походники. «Мы не знали», — часто заявляют туристы, которые весной и летом рвут краснокнижные цветы, а через короткое время выбрасывают букеты — потому, что те быстро завяли.
По-прежнему в крымских лесах люди — чаще приезжие, «загадывают желания», развешивая на ветках деревьев тряпочки, полиэтиленовые пакеты и, в последнее время — влажные салфетки. В общем, все, что можно повесить. Когда-то такой обычай существовал в азизах — местах, считавшихся священными. Паломники оставляли обрывки ткани — символы своих болезней. В наши дни он трансформировался в «парад хотелок» — и гибель деревьев, «украшенных» туристами.
Цифры
— более 750 км составляет общая протяженность Большой Крымской тропы;
— 52 этапа планируется всего на маршруте, каждый этап имеет протяженность 15−25 км;
— 20 особо охраняемых природных территорий находится на маршруте Большой Крымской тропы.
— свыше 3 тысяч туристических объектов должна объединить Большая Крымская тропа после завершения оборудования всех этапов.
— 4 новых этапа протяженностью около 90 км должны войти в строй до конца этого года. Это: «Волшебный Эчки-Даг» (село Краснокаменка — село Солнечная Долина), «Чудотворный Ай-Георгий» (Суд 1ee ак — гора Папая-Кая), «Места боев отряда 1-го Партизанского района» (гора Папая-Кая — Т/С Нижний Кок-Асан), «Судакские панорамы» — радиальный маршрут (Судак — Орта-Сырт).