СВО
Какие этапы Большой Крымской тропы уже в строю

На радость крымчанам и гостям полуострова синоптики обещают солнечную теплую погоду в ближайшие дни. И довольно теплый ноябрь. Это замечательное время для тех, кто любит пешие походы. Уже больше трех лет на полуострове обустраивают Большую Крымскую тропу. Это линейный маршрут, который протянется вдоль всего побережья Черного моря.

Источник: АиФ Крым

Большие возможности

Как озвучивал ранее министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, в последние годы спрос на пешеходный туризм вырос. Значит, нужно обеспечить любителям активного отдыха комфортные условия в прохождении маршрутов.

Вводят в строй самый длинный крымский маршрут поэтапно. Каждый фрагмент тропы оборудуется так, что даже человек с невысокими физическими возможностями может его преодолеть. Ступеньки и лесенки на подъемах, с ограждениями, скамейки и беседки со столами, навигационные знаки, информационные щиты, рассказывающие о ближайших достопримечательностях — все это делает небольшие однодневные походы очень удобными.

Всего Большая Крымская тропа, как запланировано, будет включать 52 этапа, и полностью будет готова к 2030 году. Особенность ее в том, что к началу любого можно будет подъехать — и пройти пешком столько километров, на сколько хватит сил и желания.

Сейчас доступно шесть этапов маршрута. Это «Тропа Грина», вдоль которой находится Янышарское городище, построенное в первые века нашей эры, стела Первопроходцам и романтикам неба, озеро Бараколь, гора Климентьева, авиационно-спортивный центр. Прекрасные виды открываются со смотровой площадки «Звездопад воспоминаний». Можно зайти в Парк антилоп, эко-парк «Козья балка», посмотреть на часовню святого Пантелеймона и руины знаменитой мечете Мюск-Джами в Старом Крыму. По легенде, при строительстве мечети хан выкупил благовония, которые привез на продажу купец — и велел замесить их в строительный раствор, отчего здание стало благоухать. Конечно, за один день все достопримечательности не осмотреть, но можно выбрать те, что больше по вкусу.

«Святыни Армянской церкви» «захватывают» по пути мемориальный дом-музей писателя Александра Грина, средневековый монастырь Сурб-Хач, руины монастыря Сурб-Степанос, Кизилташский монастырь.

По Восточному Крыму идет и маршрут «Загадочный Меганом». И путешественников ждет нелегкий выбор: что именно предпочесть? Ветряная электростанция, Меганомский маяк и одноименный мыс, арт-кластер «Таврида» — сердце самых креативных проектов. А еще — бухта Капсель, невероятный средневековый храм у горы Килиса-Кая, гора Ай-Георгий, и многое другое.

«Тропа Волошина» не просто насыщена достопримечательностями, они очень разные. Любители снимать природные красоты будут в восторге от видов со смотровых площадок горы Джан-Кутаран и хребта Биюк-Янышлар. Путешественники, интересующиеся древностями, смогут осмотреть руины монастыря Иоанна Крестителя и остатки генуэзского порта-поселения. По пути — место, где снимали известную советскую комедию «Человек с бульвара Капуцинов» и могила писателя и поэта Максимилиана Волошина.

Этап «Сказочная Демерджи» пролегает по Главной гряде Крымских гор.

Начинается он от памятника строителям дороги на Ангарском перевале, идет у поляны, названой в честь Малой академии наук, к северному склону горы Демерджи. Можно увидеть невероятной формы скалы, побывать у родников, которым приписывают целебные свойства. Из этих мест знаменитая легенда об источнике молодости, благодаря которому помолодел нашедший его старик, а его жадная жена выпила воды слишком много и превратилась в младенца.

Шестой этап — «На просторах Караби»: от турстоянки «Верхний Кок-Асан» до турстоянки «Испанец».

По силам и желанию

Большая Крымская тропа хорошо вписалась в участки, где уже ранее проходили турмаршруты. Установлены хорошие указатели, довольно полно информация дается на щитах. И ее очень много, рассчитана на любой запрос. Люди, которым интересно краеведение, получат все, что хотят — и даже больше. Очень хорошо, что туристы, физически не очень подготовленные, могут выбрать посильный и небольшой маршрут, километров пять-шесть — и преодолеть его без особого напряжения.

Петр Тагинцев
гид по горным и пешеходным маршрутам Крыма

«Для меня, как организатора походов, оборудование маршрутов — огромный плюс, — рассказала “АиФ-Крым” руководитель севастопольского клуба путешественников “Крым для тебя” Мария Кравцова. — Есть возможность в комфортных условиях остановиться на отдых, перекусить. Безусловно, появление ограждений, ступенек и площадок повысило уровень безопасности. Людям, которые не привыкли к физическим нагрузкам, легче преодолевать путь. Наличие кострищ и прекрасных беседок — огромный плюс. В непогоду это еще и возможность укрыться от дождя. Для меня, как и для всех моих друзей, любителей пеших путешествий, очень важно, чтобы на маршруте не оставалось следов пребывания человека. Мы, как правило, мусор уносим с собой, но для тех, кто хочет от него избавиться, предусмотрены урны в местах отдыха и стоянок».

Хотя, отметила Мария Кравцова, можно сведения для проходящих дополнить разъяснениями, относящимися к культуре туризма. Более комфортные путешествия — это больше людей. И не все они знакомы с правилами и традициями, которые соблюдают настоящие походники. «Мы не знали», — часто заявляют туристы, которые весной и летом рвут краснокнижные цветы, а через короткое время выбрасывают букеты — потому, что те быстро завяли.

По-прежнему в крымских лесах люди — чаще приезжие, «загадывают желания», развешивая на ветках деревьев тряпочки, полиэтиленовые пакеты и, в последнее время — влажные салфетки. В общем, все, что можно повесить. Когда-то такой обычай существовал в азизах — местах, считавшихся священными. Паломники оставляли обрывки ткани — символы своих болезней. В наши дни он трансформировался в «парад хотелок» — и гибель деревьев, «украшенных» туристами.

Цифры

— более 750 км составляет общая протяженность Большой Крымской тропы;

— 52 этапа планируется всего на маршруте, каждый этап имеет протяженность 15−25 км;

— 20 особо охраняемых природных территорий находится на маршруте Большой Крымской тропы.

— свыше 3 тысяч туристических объектов должна объединить Большая Крымская тропа после завершения оборудования всех этапов.

— 4 новых этапа протяженностью около 90 км должны войти в строй до конца этого года. Это: «Волшебный Эчки-Даг» (село Краснокаменка — село Солнечная Долина), «Чудотворный Ай-Георгий» (Суд 1ee ак — гора Папая-Кая), «Места боев отряда 1-го Партизанского района» (гора Папая-Кая — Т/С Нижний Кок-Асан), «Судакские панорамы» — радиальный маршрут (Судак — Орта-Сырт).