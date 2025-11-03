В России предложили ввести мораторий на пени по кредитам для заемщиков в декрете

В пояснительной записке авторы инициативы отметили, что во время отпуска по уходу за ребенком доход родителей снижается. При этом сумма пособий в стране не так велика, чтобы покрыть размер зарплаты, но нужно продолжать платить по кредитам. А в случае просрочки банки начисляют пени и штрафы, все это дает дополнительную нагрузку семейному бюджету.