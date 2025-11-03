В России предложили ввести мораторий на пени по кредитам для заемщиков в декрете

Депутаты предложили вести мораторий на штрафы и пени по неоплаченным кредитам для россиян, которые находятся в декрете. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю плату парламента.
В пояснительной записке авторы инициативы отметили, что во время отпуска по уходу за ребенком доход родителей снижается. При этом сумма пособий в стране не так велика, чтобы покрыть размер зарплаты, но нужно продолжать платить по кредитам. А в случае просрочки банки начисляют пени и штрафы, все это дает дополнительную нагрузку семейному бюджету.
В связи с этим депутаты предлагают пересмотреть правила начисления штрафов для определенных категорий граждан.
— Фактически выбирать, на что тратить небольшой доход — на малыша, на восстановление своего здоровья или на то, чтобы банки и дальше жирели на своих грабительских процентах? Финансовые организации не обеднеют, если подождут, — заявил 360.ru председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Депутат подчеркнул, что введение моратория на весь декретный отпуск станет мерой защиты семьи.
Ранее, депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина отметила тенденцию на рост в России числа мужчин, которые не против взять на себя заботу о ребенке. В беседе с сайтом «Страсти» парламентарий напомнила, что в законодательстве РФ давно прописаны равные с матерями права отцов на декретный отпуск.
В Госдуме предложили засчитывать весь период ухода за детьми в трудовой стаж без ограничений по их количеству и срокам декретов. В беседе с Москва 24 депутат Светлана Бессараб отметила что за первого ребенка должно начисляться 1,8 пенсионного балла за год ухода, за второго — 3,6, за третьего и последующих — 5,4 балла.