Что можно и нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября, который называют Бабья заступница

В Беларуси православные верующие 4 ноября 2025 года чтут Казанскую Икону Божьей Матери. В народе праздник называется Осенняя Казанская. Но существует еще одно название — Бабья заступница.
Казанская икона Божьей Матери, история.
История иконы начинается в XVI веке. Так, 21 июля 1579 года случилось явление. В Казани незадолго до чуда бушевал пожар, который полностью уничтожил некоторые районы. После случившегося Богородица явилась во сне девятилетней Матроне, которая была дочерью купца Онучина. Дева Мария сказала про икону, зарытую под завалами дома.
Взрослые девочке не поверили, однако Богородица еще три раза явилась ей во сне и указывала на место, где был спрятан образ иконы. В итоге мать вместе с Матроной пошли на указанное место, где обнаружили икону, которая никак не пострадала от огня.
Казанская икона Божьей Матери, традиции.
Как правило, на Осеннюю Казанскую верующие ходят в церковь и обязательно молятся иконе Казанской Божьей Матери. У Девы Марии просят здоровья, а также благополучия. Кроме того, незамужние девушки, которые остаются без пары, просят у нее о помощи. Одно из названий праздника — Бабья заступница. Оно связано с тем, что именно Казанская икона является заступницей женщин. А еще 4 ноября был счастливым днем для свадеб и венчаний.
Казанская икона Божьей Матери, что нельзя делать.
Запрещено на указанный день планировать поездки на дальние расстояния. Предки верили, что в дороге могут случится неприятности. Кроме того, 4 ноября не подходит для того, чтобы начинать новые дела. Не следует ругаться, провоцировать ссоры. Под запретом как тяжелый физический труд, так и бытовые дела.
Казанская икона Божьей Матери, что можно делать.
По традиции, в названную дату ходили в храм, молились у иконы и просили здоровья, а также благополучия. Молодые девушки, которые остаются без пары, просили у Девы Марии помощи. На праздник было принято накрывать стол и собираться за ним всей семьей. Как правило, 4 ноября играли свадьба. Предки верили, что пара будет жить в достатке.
Казанская икона Божьей Матери, народные приметы.
Согласно приметам, сильный ливень предсказывает плохую погоду, которая задержится на долгое время. Ясная погода указывает на резкое похолодание.
