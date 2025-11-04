Что можно и нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября, который называют Бабья заступница

Как правило, на Осеннюю Казанскую верующие ходят в церковь и обязательно молятся иконе Казанской Божьей Матери. У Девы Марии просят здоровья, а также благополучия. Кроме того, незамужние девушки, которые остаются без пары, просят у нее о помощи. Одно из названий праздника — Бабья заступница. Оно связано с тем, что именно Казанская икона является заступницей женщин. А еще 4 ноября был счастливым днем для свадеб и венчаний.