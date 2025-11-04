Кардиолог Кокин: скумбрия и грецкие орехи снимают воспалительные процессы

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Евгений Кокин перечислил продукты питания, которые способствуют нормализации сердечного ритма. Питание играет ключевую роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.
В свой рацион стоит добавить продукты, содержащие калий и магний, такие как бананы, авокадо, орехи, шпинат, гречку и курагу. Они способствуют улучшению проводимости нервных импульсов и снижению риска развития аритмии.
Не менее важно регулярного употреблять продукты, богатые омега-3 жирными кислотами — это лосось, скумбрия, семена льна и грецкие орехи. Омега-3 кислоты помогают снизить воспалительные процессы и укрепить мышечную ткань сердца.
Достаточное количество овощей и цельнозерновых продуктов поддерживают стабильность уровня глюкозы и холестерина в крови, предотвращают развитие атеросклероза и улучшают общее состояние кровеносных сосудов.
А вот от потребления некоторых видов алкоголя, даже небольших дозах, лучше отказаться. Спиртное, как и кофеин, энергетики негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.
— Они ускоряют ритм, повышают возбудимость сердца кофеин и энергетики, а избыток соли и жиров задерживает жидкость, повышает давление и усиливает нагрузку на миокард, — сказал врач Lenta.ru.
Кстати, мужчины больше подвержены риску внезапной остановки сердца, нежели женщины. Причина кроется в генетической особенности гормонального фона мужчин, чей организм вырабатывает значительно меньше эстрогена, защищающего от развития сердечно-сосудистых заболеваний. К дополнительным факторам риска относятся повышенный уровень холестерина, курение и злоупотребление алкоголем, пишет aif.ru.
Нарушение текучести, способности крови свободно перемещаться по сосудам, грозит инфарктом, инсультом, тромбозами. Сочетание головной боли с постоянным ощущением усталости и появлением одышки — тревожный признак. Для поддержания реологических свойств крови следует обогатить рацион овощами и фруктами с витамином Е, омега-3, пишет Царьград.