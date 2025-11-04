День народного единства и День заботы о себе: какие праздники отмечают в России и мире 4 ноября

В День заботы о себе можно делать все, что хочется, например, порадовать себя любимым блюдом или сходить на массаж. Некоторые в этот праздник отключают все гаджеты, чтобы погрузиться в себя и понять свои желания. Главное в эту дату — уделить максимальное внимание заботе о себе, своему здоровью и психологическому состоянию.