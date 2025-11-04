День народного единства и День заботы о себе: какие праздники отмечают в России и мире 4 ноября

4 ноября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День народного единства, День заботы о себе и День орешков.
День народного единства.
День народного единства отмечается в России с 2005 года. Он установлен в честь событий 1612 года, когда Нижегородское земское ополчение освободило Москву от польских войск. В этот праздник по всей стране проводят торжественные мероприятия и концерты, а также чествуют храбрость предков, освободивших Россию от польской интервенции.
День заботы о себе.
В День заботы о себе можно делать все, что хочется, например, порадовать себя любимым блюдом или сходить на массаж. Некоторые в этот праздник отключают все гаджеты, чтобы погрузиться в себя и понять свои желания. Главное в эту дату — уделить максимальное внимание заботе о себе, своему здоровью и психологическому состоянию.
День орешков.
4 ноября также отмечается гастрономический праздник — День орешков. Орехи являются не только вкусным лакомством, но и очень полезным продуктом. Они богаты витаминами и минералами, а также содержат необходимые организму белки, жиры и углеводы.