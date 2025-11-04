Народный календарь. Что нужно делать на кладбище на Дедовские плачи, 7 ноября

7 ноября в народном календаре — Дедовские плачи. Такое название появилось из-за того, что в этот день вспоминали и оплакивали усопших родных и близких, а также жалели сирот с тяжелой судьбой и нищих.
Утром люди отправлялись на кладбища, где наводили порядок. Считалось, что такая ритуальная уборка убережет семью от бед и несчастий.
В Дедовские плачи нельзя смеяться, иначе вскоре придется плакать от большого горя. Запрещалось также отказывать другим в помощи. Нарушивший это правило сам мог оказаться в трудной ситуации и испытать на себе голод, бедность, болезни и одиночество.
7 ноября нельзя поднимать с земли деньги и другие случайно найденные вещи, а также есть хлеб. Считалось, что те, кто не соблюдают запрет, в будущем будут испытывать проблемы с деньгами.
Приметы погоды:
Ветер завывает — к сохранению текущей погоды еще на несколько дней.
День туманом начинается — будет оттепель.
При закате цвет солнца золотисто-бронзовый — к плохой погоде.
Вороны расселись на нижних ветках деревьев — ветер будет сильным.
Именины отмечают: Валерий, Афанасий.