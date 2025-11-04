Эррол Маск поделился впечатлениями от Москвы: чем можно гордиться

Отец бизнесмена Илона Маска, регулярно бывающий в России, рассказал о Москве. Эррол Маск отметил, что давно не встречал таких приличных молодых людей, как видел здесь. Он также назвал Москву самой красивой столицей в мире. Так Эррол Маск заявил в беседе с «Известиями».
Отец известного предпринимателя пояснил, что в России есть множество вещей, которыми стоит гордиться. Он подчеркнул, что русские не хотят того, «что происходит на Западе».
«Москва — безусловно, самая красивая столица в мире. Я имею в виду, безусловно. Не на чуть-чуть, а в четыре, четыре раза», — констатировал Эррол Маск.
Он, кроме того, выразил восхищение ролью Советского Союза в истории. По его словам, СССР «вырвал гигантскую страну из когтей дьявола».