Эррол Маск поделился впечатлениями от Москвы: чем можно гордиться

Отец бизнесмена Илона Маска, регулярно бывающий в России, рассказал о Москве. Эррол Маск отметил, что давно не встречал таких приличных молодых людей, как видел здесь. Он также назвал Москву самой красивой столицей в мире. Так Эррол Маск заявил в беседе с «Известиями».