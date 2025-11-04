Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдавии уничтожили артснаряд времён ВОВ, обнаруженный во дворе гимназии

Боеприпас ликвидировали сапёры инженерного батальона «Кодру».

Источник: Аргументы и факты

Военные ликвидировали артиллерийский снаряд времён Второго мирового конфликта, который был обнаружен на территории гимназии в селе в Молдавии, информирует Минобороны страны.

Снаряд находился в селе Манойлешты Унгенского района. Его обнаружили рабочие.

Боеприпас уничтожили сапёры инженерного батальона «Кодру». Речь идёт о снаряде калибра 76 миллиметров.

В Минобороны Румынии рассказали, что с начала текущего года было года проведено 111 операций по разминированию. В результате этих операций ликвидировано свыше 450 «взрывоопасных предметов различных типов».

В частности, в населённом пункте Унгены сапёры уничтожили две авибомбы, вес каждой из которых составлял 250 килограммов.

Ранее сообщалось, что в Мурманске специалисты МЧС обезвредили фугасную авиабомбу времён Великой Отечественной войны.