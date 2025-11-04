В Молдавии уничтожили артснаряд времён ВОВ, обнаруженный во дворе гимназии

Военные ликвидировали артиллерийский снаряд времён Второго мирового конфликта, который был обнаружен на территории гимназии в селе в Молдавии, информирует Минобороны страны.
Снаряд находился в селе Манойлешты Унгенского района. Его обнаружили рабочие.
Боеприпас уничтожили сапёры инженерного батальона «Кодру». Речь идёт о снаряде калибра 76 миллиметров.
В Минобороны Румынии рассказали, что с начала текущего года было года проведено 111 операций по разминированию. В результате этих операций ликвидировано свыше 450 «взрывоопасных предметов различных типов».
В частности, в населённом пункте Унгены сапёры уничтожили две авибомбы, вес каждой из которых составлял 250 килограммов.
Ранее сообщалось, что в Мурманске специалисты МЧС обезвредили фугасную авиабомбу времён Великой Отечественной войны.