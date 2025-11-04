Космонавты МКС поздравили россиян с Днём народного единства

Космонавты Роскосмоса Алексей Зубрицкий, Сергей Рыжиков и Олег Платонов на борту Международной космической станции поздравили россиян с Днём народного единства.
«Дорогие соотечественники! Друзья! Мы — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, от всего сердца поздравляем вас с этим великим праздником с борта Международной космической станции», — обратился к россиянам Сергей Рыжиков.
Он подчеркнул, что День народного единства — это праздник для тех, кто искренне любит свою страну, ценит ее историю и готов защищать ее.
«Сегодня этот праздник приобрел особое значение. Четыре века назад наши предки смогли сплотиться перед внешним врагом. И под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского отстояли право России на самостоятельность. Восстановили и укрепили страну. Своим подвигом они показали пример стойкости, мужества и сплоченности», — сказал Алексей Зубрицкий.
Олег Платонов в своей речи подчеркнул, что День народного единства символизирует важнейшие ценности, которые объединяют все народы России: любовь к Родине, уважение к прошлому и стремление быть достойными гражданами. Он отметил, что только объединив усилия, Россия сможет преодолеть все трудности и добиться процветания. В завершение Платонов пожелал всем мира, благополучия и здоровья.
Ранее президент России Владимир Путин поручил провести церемонию награждения в День народного единства.