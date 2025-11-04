Космонавты МКС поздравили россиян с Днём народного единства

Олег Платонов в своей речи подчеркнул, что День народного единства символизирует важнейшие ценности, которые объединяют все народы России: любовь к Родине, уважение к прошлому и стремление быть достойными гражданами. Он отметил, что только объединив усилия, Россия сможет преодолеть все трудности и добиться процветания. В завершение Платонов пожелал всем мира, благополучия и здоровья.