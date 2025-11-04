Ричмонд
Поздно вечером 3 ноября над Ростовской областью сбиты семь БПЛА

Силами ПВО над Ростовской областью уничтожены семь украинских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Вечером понедельника, 3 ноября, над Ростовской областью силами ПВО были ликвидированы семь БПЛА. Об этом сообщается в оперативной сводке Министерства обороны РФ.

Воздушная атака продолжалась несколько часов. С двадцати часов до половины двенадцатого вечера по московскому времени шла активная работа средств противовоздушной обороны.

— За этот период дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили двадцать шесть украинских беспилотников, — уточнили в военном ведомстве. — Все сбитые аппараты относятся к самолетному типу. Семь из них были нейтрализованы непосредственно в небе над территорией Ростовской области.

