Поздно вечером 3 ноября над Ростовской областью сбиты семь БПЛА

Вечером понедельника, 3 ноября, над Ростовской областью силами ПВО были ликвидированы семь БПЛА. Об этом сообщается в оперативной сводке Министерства обороны РФ.
Воздушная атака продолжалась несколько часов. С двадцати часов до половины двенадцатого вечера по московскому времени шла активная работа средств противовоздушной обороны.
— За этот период дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили двадцать шесть украинских беспилотников, — уточнили в военном ведомстве. — Все сбитые аппараты относятся к самолетному типу. Семь из них были нейтрализованы непосредственно в небе над территорией Ростовской области.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
В Ростовской области вечером 3 ноября объявлена беспилотная опасность.