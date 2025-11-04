Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла Дайан Лэдд, актриса и звезда сериала «Детство Шелдона»

В США на 90-м году жизни скончалась актриса Дайан Лэдд.

Источник: Комсомольская правда

Американская актриса Дайан Лэдд скончалась на 90-м году жизни. Она находилась в своем доме в Калифорнии. Об этом рассказала дочь Дайаны Лэдд Лора Дерн в комментарии Hollywood Reporter.

Актриса известна по роли в сериале «Детство Шелдона». Она также сыграла в фильме «Алиса здесь больше не живет» режиссера Мартина Скорсезе.

«Она была замечательной дочерью, матерью, бабушкой, актрисой и чутким человеком, о каком каком можно было только мечтать», — поделилась Лора Дерн.

В России днем ранее скончался политик Валерий Борщев. Он стал автором закона об общественном контроле. Политик умер на 82-м году жизни. Он на протяжении долгого времени боролся с тяжелой и мучительной болезнью, из-за которой перестал вставать.