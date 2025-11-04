Умерла Дайан Лэдд, актриса и звезда сериала «Детство Шелдона»

Американская актриса Дайан Лэдд скончалась на 90-м году жизни. Она находилась в своем доме в Калифорнии. Об этом рассказала дочь Дайаны Лэдд Лора Дерн в комментарии Hollywood Reporter.
Актриса известна по роли в сериале «Детство Шелдона». Она также сыграла в фильме «Алиса здесь больше не живет» режиссера Мартина Скорсезе.
«Она была замечательной дочерью, матерью, бабушкой, актрисой и чутким человеком, о каком каком можно было только мечтать», — поделилась Лора Дерн.
В России днем ранее скончался политик Валерий Борщев. Он стал автором закона об общественном контроле. Политик умер на 82-м году жизни. Он на протяжении долгого времени боролся с тяжелой и мучительной болезнью, из-за которой перестал вставать.